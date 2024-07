Nella Cogne ancora isolata attesi in 350 per recuperare le auto

In circa 350 si sono prenotati presso il Comune di Cogne per recuperare domani le proprie auto, rimaste bloccate da fine giugno, dopo che l'alluvione ha isolato la località ai piedi del Gran Paradiso e costretto all'evacuazione di 1.800 persone in elicottero. L'altra metà dei circa 700 veicoli parcheggiati in paese invece sarà con ogni probabilità recuperata dal 27 luglio, quando è in programma la riapertura definitiva della strada regionale numero 47. Domani si transiterà ancora su una pista di cantiere, in salita a bordo di navette e in discesa in convogli scortati.

Domattina "due pullman partiranno da Milano, uno da Torino", spiega il sindaco Franco Allera. Una volta arrivati ad Aymavilles, il Comune che si trova a valle di Cogne, "i turisti, uno per auto, saliranno sulle navette degli sci club, saranno portati a Cogne e poi scenderanno con le loro auto. In paese abbiamo organizzato un punto di accoglienza nel piazzale di Revettaz. Qui le persone saranno smistate: verso le frazioni di Lillaz e Gimillan a bordo navette del servizio pubblico gratuito, o in direzione della Valnontey con dei fuoristrada".

Per raggiungere la Valnontey domani si passerà ancora nell'area delle piste da sci di fondo: "Pensiamo di riaprire la strada comunale per il 25 luglio", anticipa il primo cittadino.

Sono quasi 160 le persone prenotate per salire da Aymavilles verso Cogne alle 13, 150 alle 15 e meno di 50 alle 17. Fino a ieri mattina era in programma per domenica 21 luglio il recupero delle auto bloccate, poi il maltempo previsto ha indotto la Regione Valle d'Aosta ad anticipare le operazioni di un giorno.

I trasferimenti in bus organizzati dall'amministrazione regionale partiranno alle 9.30 da Lampugnano (Milano) e alle 11 da Corso Bolzano, vicino a Porta Susa (Torino).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA