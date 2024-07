Maltempo, anticipato il recupero delle 700 auto a Cogne

A causa del maltempo annunciato viene anticipata da domenica a sabato la possibilità di recuperare le circa 700 auto rimaste bloccate a Cogne dopo l'alluvione del 29 giugno scorso, quando l'isolamento del paese aveva costretto all'evacuazione in elicottero di circa 1.800 persone.

"In relazione - riporta una nota della Regione della Valle d'Aosta - alle previsioni meteorologiche di domenica 21 luglio, che indicano il passaggio di un fronte perturbato da sud ovest che potrebbe interessare anche la vallata di Cogne con tempistiche ed intensità dei fenomeni ancora incerte, la Protezione civile regionale, in raccordo con i comuni di Cogne ed Aymavilles, ha valutato la necessità di anticipare al pomeriggio di sabato 20 luglio i primi convogli con navette messe a disposizione dall'Amministrazione regionale di coloro che hanno manifestato l'interesse di recuperare l'auto rimasta bloccata a Cogne".

Saranno quindi organizzate salite in convoglio con navette a partire dalle ore 13 (prima salita) di sabato 20 luglio, mentre la prima discesa da Cogne è prevista per le ore 14.

Anche i transfer da Torino e Milano, con bus organizzato dalla Regione, sono stati anticipati e vengono garantiti nella giornata di sabato 20, con partenza alle ore 09.30 da Lampugnano - Milano e alle ore 11.00 da Corso Bolzano nei pressi di Porta Susa a Torino.

"Si precisa - aggiunge la Regione - che tale situazione è dovuta al fatto che per raggiungere Cogne al momento è necessario il passaggio su tratti di strada non ancora perfettamente e regolarmente transitabile in ordinarietà, attraverso una pista ancora di cantiere, motivo per il quale il transito non è 'autonomo', ma possibile soltanto con navette organizzate ovvero convogli scortati. Si ricorda inoltre che, sempre in considerazione della meteo che potrebbe influire sui lavori, la strada regionale per Cogne sarà riaperta al traffico regolare a partire da sabato 27 luglio".



