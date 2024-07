Postiglione, riaprire Cogne in un mese risultato straordinario

''Riaprire una strada in un mese dall'alluvione è un risultato straordinario''. A dirlo, con riferimento alla regionale per Cogne, è la vice capo dipartimento della Protezione nazionale, Titti Postiglione, a margine del convegno transfrontaliero Italia-Francia organizzato da Fondazione montagna sicura, che si è tenuto oggi a Villa Cameron a Courmayeur.

"E' un risultato - aggiunge - che nasce dalla tenacia e dalla convinzione e dedizione di tutti gli operatori, dei tecnici con il sostegno della politica, quella con la 'P' maiuscola, e di una comunità pronta ad accogliere e a fare''.

Chiusa e danneggiata durante l'alluvione del 29 giugno scorso, la strada regionale 47, unica via di collegamento con il paese transitabile dalle auto, riaprirà il 27 luglio prossimo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA