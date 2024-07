"Manovre pericolose in auto", allevatore arrestato per droga

Un uomo di 52 anni, Angelo Cabraz, allevatore di Jovençan, è stato arrestato nella tarda serata di ieri dalla polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo è stato notato da una pattuglia impegnata in servizi volti al contrasto della criminalità diffusa, mentre, secondo la polizia, "effettuava pericolose manovre con la sua auto, nei pressi del centro cittadino".

Fermato, Cabraz, già conosciuto dalle forze dell'ordine, ha mostrato da subito un atteggiamento nervoso che ha insospettito gli operatori; il controllo più approfondito ha infatti permesso di trovare circa 20 grammi di cocaina in auto, 1.300 euro in contanti - secondo la polizia provento illecito di spaccio - e un bilancino di precisione presso la sua abitazione di residenza.



