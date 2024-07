Cogne isolata, il 14 luglio transitano solo gli autorizzati

"Nella 'finestra' di apertura di domani 14 luglio della strada regionale 47 per Cogne potranno transitare soltanto i mezzi autorizzati e nello specifico i mezzi d'opera e di pubblico servizio presenti nelle liste organizzate dall'amministrazione comunale di Cogne, con l'avallo della Protezione civile. Non sarà permesso il passaggio ad altri mezzi". Lo specifica l'amministrazione regionale, dopo che ieri le strutture regionali hanno comunicato un calendario di temporanee aperture per consentire il transito di particolari categorie di mezzi verso la località, isolata dopo l'alluvione del 29 giugno scorso.



