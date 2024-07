Arrestato 24 ore fa, minaccia compaesani con pistola finta

Era stato arrestato per essere stato sorpreso a rubare in una cantina a Villeneuve. Meno di 24 ore dopo è stato denunciato per minacce aggravate. Ieri pomeriggio alcuni residenti di Villeneuve si sono recati alla stazione dei carabinieri di Saint-Pierre per denunciare di essere stati minacciati da un loro compaesano di 52 anni: nel dehors del bar del paese avrebbe puntato al volto di un uomo una pistola risultata poi essere giocattolo. I militari sono quindi andati a casa dell'uomo, già ai domiciliari per il furto.

Nell'appartamento hanno ritrovato la pistola giocattolo priva di tappo rosso. L'uomo è così stato denunciato.



