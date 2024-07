Sorpreso a rubare, il vicino lo filma con il cellulare

È stato sorpreso e filmato da un vicino di casa mentre rubava in una cantina di Villeneuve. I carabinieri hanno così arrestato, con l'accusa di furto e resistenza, un uomo di 52 anni residente in paese. I fatti sono avvenuti la notte scorsa. Un vicino di casa ha sentito dei rumori, quando è sceso a vedere ha visto un uomo che stavo uscendo da una cantina con della refurtiva: due cerchi in lega e degli attrezzi agricoli. Ha così chiamato i carabinieri e mentre aspettava i militari lo ha filmato con il cellulare. L'uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine, quando è stato fermato dai militari poco lontano dalla cantina che aveva svaligiato ha posto resistenza. In tasca aveva anche un coltellino che gli è stato sequestrato. Questa mattina si è tenuto il processo per direttissima, al termine del quale ha patteggiato due anni e quattro mesi oltre a 800 euro di multa. Il giudice ha disposto anche la misurale cautelare degli arresti domiciliari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA