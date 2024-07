In arrivo nuovi temporali in Valle d'Aosta

Prosegue l'instabilità meteorologica in Valle d'Aosta dopo l'ondata di maltempo di fine giugno.

Secondo il bollettino dell'ufficio meteorologico regionale, "correnti atlantiche determinano un'alternanza di schiarite e annuvolamenti in Valle d'Aosta, con un possibile episodio perturbato venerdì, seguito dall'ingresso di aria più fresca".

Mercoledì le previsioni indicano "nuvolosità irregolare fino a metà mattina, con deboli precipitazioni nel settore nord-occidentale, in seguito abbastanza soleggiato, con annuvolamenti e qualche rovescio nel pomeriggio nel settore sud-orientale". Giovedì è previsto tempo "soleggiato, nubi in aumento dal pomeriggio, rovesci sparsi o isolati temporali in serata" e venerdì "rovesci alternati a qualche schiarita".

Sabato e domenica soleggiato.



