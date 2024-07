Regione VdA e Cogne chiedono alternativa a elicotteri

"Beneficiando delle importanti risorse che il Ministero vorrà mettere a disposizione per il rilancio della comunità valdostana vorremmo concertare un piano che consenta di garantire nel più breve tempo possibile un'accessibilità sostenibile e in sicurezza e il rilancio di un'offerta turistica che rafforzi l'identità di questa perla delle Alpi". E' quanto si legge in un comunicato congiunto di Regione Valle d'Aosta, Comune di Cogne, albergatori e operatori turistici in relazione ai danni provocati dall'ondata di maltempo della scorsa settimana. Tale presa di posizione deve essere intesa come una 'bocciatura' della proposta del ministro Santanché di trasportare i turisti a collegare Cogne e con gli elicotteri.

Nella nota, inoltre, si chiede al Ministero di "aprire un tavolo di lavoro congiunto per l'elaborazione di un programma di proposte riguardanti nuove formule di accessibilità, promozione del territorio tramite mirate campagne di comunicazione e organizzazione di grandi eventi". "Considerato che i lavori di ripristino della viabilità regionale stanno procedendo con vigore - si conclude la nota - nel breve periodo, non appena sarà resa percorribile ai mezzi una prima traccia, potrebbe essere attivato un servizio di trasporto con fuoristrada".

