Santanchè, 'Elicottero a Cogne? Chi non fa, sa solo criticare'

"Quella dell'elicottero è una proposta emersa al tavolo di lavoro quando sono andata in Valle d'Aosta a fare il sopralluogo insieme al presidente della Regione, all'assessore al turismo, al sindaco di Cogne, alle associazioni degli albergatori e Confcommercio. Il problema è grave per la comunità di Cogne perché il 70% dei loro introiti lo fanno proprio con il turismo estivo e si è pensato a tutte le maniere e a tutte le possibilità per non chiudere Cogne. L'unica possibilità emersa era quella di portare i turisti con gli elicotteri". Lo dice la ministra del Turismo Daniela Santanchè intervenendo nell'edizione odierna di Morning News su Canale5.

"È un'ipotesi - aggiunge - e ne stiamo vagliando la possibilità e i costi. Tenendo conto che ci vogliono circa 5 minuti e 11 secondi per raggiungere Cogne da Aosta in elicottero, con cinque persone a bordo il passaggio non costerà certo 300 euro a testa. Poi, certo, si critica sempre tutti coloro che cercano di mettere in campo delle soluzioni perché capisce che gli albergatori, i ristoratori e i commercianti sono veramente disperati. Ieri sera sono stata al telefono fino a mezzanotte per poter studiare questa eventualità che sarebbe l'unica ad oggi perché io mi auguro che quella strada venga aperta in un mese, ci auguriamo che ci vogliano 30 giorni" conclude.



