Centrodestra, Giunta dia i tempi di riapertura della strada di Cogne

"La Regione, di concerto con l'amministrazione comunale, Adava e gli operatori economici di Cogne, ha considerato non percorribile la soluzione del trasporto in elicottero prospettata dal Ministro Santanchè. Una soluzione che aveva trovato un'unanimità di consensi da parte di tutti i partecipanti al tavolo. Prendiamo atto pertanto che la dichiarazione odierna scaturisce dalla presenza di una soluzione ritenuta applicabile e migliore che possa consentire il raggiungimento di Cogne mediante utilizzo di vie su terra. Visto che la soluzione prospettata riguarda la comunicazione di un'accelerazione del ripristino dell'unica via di accesso viaria attuale prevedendo 'nuove formule di accessibilità', riteniamo peraltro imprescindibile che la giunta regionale chiarisca in modo inequivoco subito quali siano i tempi ed i modi dettagliati in cui questa soluzione verrà attuata onde permettere agli operatori economici di Cogne di ripianificare la loro programmazione e che soprattutto possano dare certezze ai loro clienti per la conferma delle prenotazioni". Lo scrivono, in una nota, Lega Vda, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Noi Moderati e Udc in merito alla situazione di Cogne dopo l'ondata di maltempo dello scorso fine settimana.



