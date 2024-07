Confcommercio, 20.000 euro a favore imprese Cogne e Cervinia

Il comitato di presidenza di Confcommercio Valle d'Aosta ha deliberato un contributo di 20.000 euro a sostegno delle attività di Cervinia e Cogne colpite dall'alluvione dello scorso fine settimana. La misura di aiuto - si legge in una nota - "consiste nel restituire le quote associative 2024 ad ogni impresa iscritta e coinvolta nell'evento di calamità naturale che ha già provveduto al pagamento della tessera e garantirà la gratuità alle attività che non hanno ancora regolarizzato l'iscrizione oppure hanno piacere di associarsi".

Inoltre Confcommercio "offre tutto il supporto necessario agli imprenditori delle zone colpite a partire dalla formazione obbligatoria e professionale totalmente gratuita, alle pratiche di sportello fino alla consulenza in materia di igiene degli alimenti e sicurezza sul lavoro".

"Confidiamo che nell'immediato, stante l'estrema criticità delle imprese coinvolte nelle due aree colpite dall'alluvione - sottolinea Graziano Dominidiato, presidente Confcommercio VdA - verranno predisposte misure di sostegno sia da parte della Regione Autonoma Valle d'Aosta che dallo Stato. E' necessario fornire risposte immediate e concrete per sostenere le aziende ed il tessuto economico stesso".



