Cva, nel 2023 utili in calo del 2,9% e dividendo di 75 milioni

Nell'esercizio 2023 il Gruppo Cva ha generato ricavi per 1.658 milioni di euro, (-4% rispetto ai 1.728 milioni di euro del 2022) registrando un margine operativo lordo di 289 milioni di euro (-2% rispetto ai 295 milioni di euro del 2022) e un utile netto di 160 milioni di euro (-2,9% rispetto ai 164 milioni di euro del 2022). Il patrimonio netto, che al termine del 2022 ammontava a 879 milioni di euro, si attesta a 1.147 milioni di euro (1.116 milioni, al lordo delle riserve di cash flow hedge).

Il Consiglio di amministrazione, che ha approvato il progetto di bilancio separato e consolidato e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2023, propone all'assemblea degli azionisti, che sarà convocata nei prossimi giorni, la distribuzione di un dividendo pari a 0,19 euro per azione, pari a complessivi 75.050.000 euro.

"Nel 2023 - si legge in una nota della società - il gruppo ha registrato risultati che confermano la propria capacità industriale, nonostante uno sfidante scenario di prezzi che ha visto il Pun base load crollare del 58% da 303,1 euro per megawattora del 2022 a 127,4 euro per megawattora del 2023 (allineandosi ai livelli del 2021) e l'introduzione di norme che hanno colpito con prelievi di carattere straordinario gli operatori del settore energetico".

Il Gruppo Cva, di proprietà della Regione Valle d'Aosta, dove ha sede, ha impianti in tutta Italia ed è l'unico operatore italiano integrato su tutta la filiera dell'energia 'pure green'. Il parco impianti al 31 dicembre 2023 consta di 935 megawatt di potenza derivante da impianti idroelettrici, 82,5 megawatt da impianti fotovoltaici e 157,5 megawatt da impianti eolici.

“Al netto degli effetti delle partite non ricorrenti, al fine di dare una rappresentazione efficace, i risultati economici - comunica il Gruppo Cva - registrano ricavi adjusted per 1.657 milioni di euro, (-4,1% rispetto ai 1.728 milioni di euro del 2022) registrando un margine operativo lordo adjusted di 325 milioni di euro (+9,8% rispetto ai 296 milioni di euro del 2022), e un risultato operativo adjusted di 245 milioni di euro (+2% rispetto ai 240 milioni di euro del 2022). Le partite non ricorrenti del bilancio 2023 sono riferite principalmente agli effetti economici derivanti dalle norme straordinarie introdotte nel 2022 e 2023 al fine di contrastare l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica”.

Per quanto riguarda il rating, le Agenzie Moody’s e Fitch “mantengono inalterato il proprio giudizio rispettivamente di Baa2 (outlook negativo) e Bbb+ (outlook stabile)”. “Siamo soddisfatti dei risultati economico finanziari dell’anno - commenta l’amministratore delegato, Giuseppe Argirò - ma anche, e soprattutto, della capacità del gruppo di implementare con successo l’attuazione del proprio piano di sviluppo industriale al 2027. Nel 2023 Cva ha dato ancora prova di una forte capacità di perseguire i propri obiettivi di crescita attraverso azioni di sviluppo organico e attività M&a. Il consolidamento della capacità di sviluppo di Cva Eos e la creazione della piattaforma di efficientamento attraverso la creazione della società Cva Smart Energy sono stati due momenti caratterizzanti il 2023 e, più in generale, la storia del Gruppo che ha avviato lo scorso anno un importante percorso di diversificazione della propria capacità produttiva”.

Per il presidente, Marco Cantamessa, “se confrontati con i dati storici, i risultati economici, finanziari e di sostenibilità registrati dal Gruppo Cva nel 2023 mostrano un evidente e importante passo in avanti nella sua strategia di crescita e diversificazione. Si consolidano le performance del 2022, ottenute grazie alla capacità di saper gestire la volatilità dei mercati, cui si aggiunge una componente di crescita, ottenuta sia per linee interne, che tramite acquisizioni ben mirate e attentamente integrate. Tutto ciò permette di confermare il ruolo del Gruppo Cva nello sfidante processo di transizione ecologica, a livello sia locale che nazionale”.



