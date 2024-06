Riaperta la strada per la val Ferret

Il sindaco di Courmayeur Roberto Rota ha revocato l'ordinanza di chiusura dalla strada della val Ferret, che dalle 10,30 è nuovamente aperta al traffico veicolare e pedonale. L'ordinanza di chiusura era stata emessa giovedì a causa dell'allerta gialla per piogge intense, ''visto il miglioramento delle condizioni meteo e l'aggiornamento del bollettino di criticità regionale che indica situazione ordinaria per il nostro settore D, con ordinanza del sindaco sono revocate le precedenti misure preventive di protezione civile e la strada della Val Ferret '' si legge sulla revoca dell'ordinanza. Rimane però in vigore il divieto di transito veicolare e pedonale sulla strada interpoderale per Rochefort.



