Maltempo, salta il concerto di Russel Crowe sul Piccolo Cervino

Prevista questo pomeriggio sulla terrazza panoramica del Piccolo Cervino - a 3.833 metri di quota, in Svizzera - quella di Russell Crowe & The Gentleman Barbers avrebbe dovuto essere "l'esibizione canora più alta della storia" secondo gli organizzatori . Uno show, senza la presenza di pubblico, che il maltempo ha però costretto a cancellare. Le condizioni meteo infatti impediscono l'apertura del collegamento funiviario internazionale che da Cervinia, in Valle d'Aosta, conduce alla stazione di Zermatt, in territorio elvetico. E' confermato invece il concerto con biglietti gratuiti che si terrà questa sera proprio a Cervinia.

"Sono in uno dei posti più belli al mondo, mi dispiace che non ci sia stata la possibilità di realizzare questo concerto in alta quota", ha detto a Cervinia l'attore e musicista, che si era esibito anche nell'ultima edizione del Festival di Sanremo.

Sul Piccolo Cervino l'attore Premio Oscar avrebbe dovuto suonare alcuni brani insieme al suo gruppo, con il quale oggi inizia il suo tour in Italia.



