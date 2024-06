Russell Crowe in visita ad Aosta

L'attore e musicista neozelandese Russell Crowe oggi pomeriggio ha visitato il centro storico di Aosta. Nell'occasione è stato ricevuto dalle autorità regionali e comunali nei pressi della Porta Pretoria dove gli è stata data in omaggio una tradizionale Coppa dell'Amicizia. Crowe si trova in questi giorni in Valle d'Aosta per un concerto che terrà a Cervinia venerdì 21 giugno, assieme alla sua inseparabile band di 8 elementi, The Gentleman Barbers, in occasione del solstizio d'estate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA