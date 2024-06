Torna "Aosta Classica Workshop", Mario Biondi apre rassegna

Sarà Mario Biondi ad aprire il programma di "Aosta Classica Workshop", la sezione di Aosta Classica dedicata ai corsi intensivi di perfezionamento con protagonisti della musica jazz contemporanea non solo nazionale.

Il concerto è previsto domenica 7 luglioalle 21.30, in piazza Chanpoux (ingresso gratuito). Biondi sarà accompagnato per l'occasione dalla 'big band' di Aosta Classica.

Fino al 13 luglio si svolgeranno masterclass jazz e concerti sul territorio cittadino.

"Il progetto - è spiegato in una nota - prevede che le residenze artistiche estive focalizzate sulla musica possano rappresentare un forte motivo di crescita culturale del territorio, di attrattività turistica e di animazione di tutta la città attraverso diversi appuntamenti con la musica jazz dal vivo, con l'obiettivo, in prospettiva futura, che Aosta Classica Workshop possa crescere e attirare sempre più studenti e offrire sempre più concerti per far risuonare la città di Aosta di musica". Il Convitto Federico Chabod sarà la residenza ufficiale che ospiterà gli studenti e alcuni docenti nelle sue camere, e sarà poi la sede delle prove di alcune masterclass. Tutti i giorni ci saranno due concerti in luoghi simbolo della città ma anche nei quartieri periferici.

"L'obiettivo è di costruire qualcosa di importante in Valle d'Aosta" ha detto Marco Giovinazzo. "Per il secondo anno - aggiunge l'assessore alla Cultura, Samuele Tedesco - confermiamo la formula del workshop che permette alla città di tornare a 'respirare' l'aria di Aosta Classica".

