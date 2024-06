Testolin, "in montagna in lotta con spopolamento e frane"

"Oggi ci troviamo a lottare contro lo spopolamento delle montagne e a dover convivere con situazioni di disagio, come smottamenti frequenti. Il territorio è qualcosa da preservare quotidianamente e noi lo sappiamo bene, abbiamo comunità di 200-300 persone che vivono in cima alle vallate". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, durante il convegno "Energia rinnovabile al servizio del territorio e impatto climatico nelle aree montane: soluzioni locali per lo sviluppo sostenibile europeo", organizzato dalla Commissione Enve del Comitato delle Regioni, in collaborazione con la Regione Valle d'Aosta.

"La nostra è una comunità piccola di dimensioni - ha aggiunto - ma che vuole essere interessante sotto altri punti di vista. La nostra realtà si trova al centro delle Alpi, con delle caratteristiche particolari e con gli oneri della conservazione del suo contesto naturalistico importante. Sul nostro territorio esistono circa il 33% delle aree protette, in linea con quanto richiesto a livello europeo". Secondo Testolin, "occorre creare un percorso per tutelare l'ambiente e l'energia pulita, nell'ultimo decennio l'energia idroelettrica è diventata punto di riferimento tra le energie rinnovabili e i territori che la producono possono essere i gestori di questa energia, credo che questo sia un po' il mantra da portare in Europa: la forza che i territori possono avere sul loro territorio".

