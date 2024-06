Bankitalia, economia valdostana continua a crescere

Nel 2023 l'economia della Valle D'Aosta ha continuato a crescere, ma con un ritmo inferiore rispetto al biennio precedente. L'indicatore dell'economia regionale della Banca d'Italia è aumentato dello 0,9%, in linea con la media italiana e in misura lievemente inferiore rispetto al nord ovest. E' quanto si legge nel rapporto annuale di Banca d'Italia dedicato all'economia valdostana.

Per quanto riguarda le imprese "nell'industria la dinamica dell'attività si è progressivamente indebolita, risentendo della flessione della domanda estera fino a diventare negativa alla fine dell'anno". Nel comparto delle costruzioni "l'andamento è stato ancora positivo ", nei servizi "è proseguita la fase espansiva" grazie ai flussi turistici, e anche i trasporti "hanno beneficiato dello sviluppo del turismo".



