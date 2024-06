"Previsioni positive per il 2024 in Valle d'Aosta"

"In base alle indicazioni preliminari, le attese relative all'attività economica per l'anno in corso si mantengono positive , su livelli contenuti, in Valle d'Aosta". E' quanto si legge nel rapporto annuale sull'economia valdostana presentato dalla Banca d'Italia. "Le imprese manifatturiere e dei servizi intervistate - prosegue - hanno formulato aspettative di crescita moderata per il 2024, insieme a indicazioni di calo dell'attività di investimento. Nel terziario, in particolare, sulle attese ha influito l'andamento molto favorevole della stagione turistica invernale, protrattasi oltre il termine consueto. Nelle costruzioni il clima di fiducia delle aziende rimane positivo: il ridimensionamento degli incentivi fiscali nel comparto privato sarebbe compensato dall'accelerazione dei lavori previsti nell'ambito del Pnrr".

Infine "all'incertezza legata al possibile aggravarsi delle tensioni internazionali, si aggiungono ulteriori criticità derivanti dai cambiamenti demografici: le previsioni formulate dall'Istat per la Valle d'Aosta prospettano per il prossimo ventennio una diminuzione della popolazione, più intensa rispetto alla media italiana, che potrebbe comportare in prospettiva problemi di ricambio generazionale e di reperimento di lavoratori". "Parallelamente - si conclude il report - l'aumento della quota di popolazione più anziana richiede servizi e un'assistenza adeguata a cui in particolare il Pnrr cerca di fornire una risposta. Tuttavia, nel conseguimento degli obiettivi del piano, è necessario tenere conto di una carenza di personale sanitario già oggi presente e che si aggraverà ulteriormente nell'immediato futuro per effetto delle fuoriuscite per pensionamento".



