Europee, Lotto "fiero delle mie 7.000 preferenze"

"Il mio obiettivo era di portare la Valle d'Aosta in Europa o almeno provare a giocarmela e per farlo bisogna contare anche tanto sui numeri fuori dalla Valle perché quelli valdostani non bastano. Devo dire che la strategia ha pagato moltissimo perché adesso l'ultima volta che ho guardato mi sembrava di aver preso intorno ai 2200 voti in Valle d'Aosta e però 7000 in totale. Vuol dire che ci sono quasi 5.000 preferenze fuori dalla Valle e questo significa molto. Sono convinto che la strategia era quella giusta, cioè se veramente qualcuno vuole portare la Valle d'Aosta in Europa deve anche spendersi fuori dalla Valle e sono molto fiero di quello che abbiamo fatto". Lo ha detto il giovane aostano Leonardo Lotto (Azione) commentando i risultati delle elezioni europee.

"Il dato nazionale - ha aggiunto - è stato senz'altro una delusione. Io ci speravo molto. Avevamo un programma molto chiaro, molto netto, con una linea politica limpida che io condivido moltissimo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA