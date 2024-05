In Valle d'Aosta è stata autorizzata l'immissione in natura delle specie ittiche non autoctone "trota fario" e "trota iridea". Lo ha comunicato l'assessorato regionale alle risorse naturali "a seguito delle interlocuzioni intrattenute a Roma con i rappresentanti dei Ministeri competenti. "A breve - si legge in una nota - saranno comunicate le date di immissione e l'apertura delle riserve di pesca valdostane".



