A Saint-Barthelemy torna la scuola estiva di astronomia

E' dedicata alla Via Lattea, la galassia alla quale appartiene il Sistema Solare, la Scuola estiva di astronomia a Saint-Barthélemy, corso residenziale aperto a tutte le persone desiderose di approfondire le proprie conoscenze in ambito astronomico: docenti, studenti, astrofili, appassionati, semplici curiosi. L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Clément Fillietroz, che gestisce l'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Planetario di Lignan.

Giunta alla ventunesima edizione, la manifestazione è in calendario da lunedì 8 a venerdì 12 luglio. Il programma propone 35 ore complessive di attività tra test di ingresso e uscita, lezioni frontali in presenza, interventi in remoto, attività pratiche, esercizi, spettacoli al Planetario di Lignan, osservazioni del cielo a occhio nudo e con i telescopi nel primo Starlight Stellar Park in Italia. Tra i relatori ci saranno Paolo Giacobbe, ricercatore all'Inaf-Osservatorio Astrofisico di Torino, studioso di sistemi esoplanetari con osservazioni spettroscopiche e fotometriche dalla superficie terrestre e dallo spazio; Giuseppe Massone, tecnico scientifico dell'Inaf-Osservatorio Astrofisico di Torino, esperto di osservazioni e strumentazioni in vari ambiti dell'astronomia; Lorenzo Pizzuti, ricercatore e docente del Dipartimento di Fisica "Giuseppe Occhialini" dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca; Alessandro Spagna, ricercatore all'Inaf-Osservatorio Astrofisico di Torino, esperto di astrometria dalla superficie terrestre e dallo spazio, sistemi fotometrici, statistica stellare, modelli galattici e cosmologia locale. Terrà inoltre una Lectio magistralis Angela Iovino, astronoma ricercatrice all'Inaf-Osservatorio Astronomico di Brera, a Milano, esperta di astronomia extragalattica, inserita nelle prestigiose liste Top italian scientists a livello nazionale e Top 1000 Best Scientists a livello mondiale.

Gli incontri si svolgeranno a Lignan, frazione montana del Comune di Nus, a oltre 1.600 metri di quota. Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 21 giugno (300 euro l'intero corso, 100 euro la singola giornata).



