Comunali ad Antey-Saint-André, l'affluenza ha sfiorato il 72%

E' stata del 71,98% l'affluenza registrata alle elezioni comunali di Antey-Saint-André, quasi la stessa delle passate consultazioni del 2020 (71,87%). Ieri, nell'unica giornata di voto, si sono recati alle urne 352 elettori sui 459 aventi diritto, il 72,53% degli uomini e il 71,48% delle donne. Lo spoglio delle schede avviene stamane.

Le liste in lizza sono tre: 'Antey con voi/avec vous per un futuro migliore', che propone Yves Grange come sindaco e Annie Vival come vice; 'Pour le présent et l'avenir d'Antey-Saint-André', con Nicole Chatrian candidata sindaca e Valérie Poletto sua vice; 'Noi con voi' che candida Nicole Salto alla guida del comune e Remo Ducly come suo vice.

Dalla fine dello scorso febbraio il comune della Valtournenche è guidato dalla commissaria Tamara Lanaro, nominata dal presidente della Regione a seguito dello scioglimento del consiglio comunale. A seguito delle dimissioni di cinque consiglieri comunali e del vicesindaco, era infatti venuto meno il numero necessario per il funzionamento dell'assemblea.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA