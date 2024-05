Letizia Moratti, "isolare la destra estrema in Europa"

"L'importanza di rafforzare il Partito popolare va in due direzioni, parlo delle famiglie politiche europee. Da un lato isolare la destra estrema europea che vuole indebolire l'Europa, nel momento in cui invece l'Europa deve rafforzarsi dal punto di vista della sicurezza e della difesa. Dall'altro, un Partito socialista che ha spinto soprattutto nei tempi, non tanto negli obiettivi, forzando rispetto a settori che in questo momento sono penalizzati con ricadute negative sia a livello industriale che a livello sociale". Così ad Aosta Letizia Moratti, candidata nella lista di Forza Italia alle prossime elezioni europee, durante un evento organizzato nell'ambito della campagna elettorale per la circoscrizione Italia Nord-occidentale.



