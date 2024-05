"Io sono impegnata sulle europee".

Così Letizia Moratti rispondendo all'ANSA in merito alle indiscrezioni di stampa su un suo possibile ritorno al governo dopo le prossime consultazioni per l'Europarlamento. L'ex sindaca di Milano è ad Aosta per partecipare a un evento della campagna elettorale organizzato da Forza Italia.



