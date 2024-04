Confcommercio, Giacomo Aloisi presidente Associazione 50&più

Giacomo Aloisi è il nuovo presidente del direttivo dell'Associazione 50&più Valle d'Aosta. Nata e cresciuta all'interno di Confcommercio, opera per la rappresentanza e la tutela degli iscritti e la promozione sociale degli over 50. Il vicepresidente vicario, eletto come Aloisi durante la prima convocazione del direttivo, è Graziano Dominidiato, che è anche presidente di Confcommercio Vda.

Fanno parte del direttivo, eletto il 15 marzo scorso, anche Emilio Cenghialta, Luciano Genta, Francesco Iannizzi, Francesco Ponzio, Ciriaco Stumbo.



