Libri, arriva ad Aosta festival La Grande invasione di Ivrea

Dal 31 maggio al 2 giugno arriva anche ad Aosta il festival "La Grande invasione", tradizionale appuntamento con la lettura di Ivrea. Il programma, in aggiornamento, è curato da Marco Cassini e Gianmario Pilo. "Una festa della lettura che raddoppia e si prepara a invadere le strade delle due città, recentemente unite da un protocollo di intesa volto alla valorizzazione culturale e allo sviluppo turistico dei comuni di Aosta e di Ivrea: in programma decine di iniziative adatte a lettori di ogni età e interesse, favorendo il dialogo tra pubblico e autori, celebrando il valore intrinseco della parola, che sia scritta, letta o ascoltata" si legge in una nota.

Il 31 maggio la serata inaugurale vedrà protagonisti Stefano Nazzi e Francesco Costa. La casa editrice ospite di quest'anno è "Accento", con due incontri dedicati: uno con Alessandro Cattelan e uno con Valentina Lodovini. Il pubblico avrà inoltre varie occasioni per incontrare scrittori e scrittrici, tra cui lo statunitense Jim Lewis, Valeria Parrella, Fabio Geda e Francesca Pellas. Per il festival "La Piccola invasione", rivolto ai più giovani, sono previsti numerosi incontri: ospiti ad Aosta saranno Annalisa Perino, Manuela Furnari, Umberto Poli e Manuela Celestino.



