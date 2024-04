Sostegno ai piccoli comuni montani, il Cpel si astiene

Il Consiglio permanente degli enti locali si è astenuto sulla proposta di legge regionale numero 138 'Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna', depositata dal gruppo Lega. I rappresentanti degli enti locali "hanno condiviso lo spirito della proposta di legge ed espresso apprezzamento per la finalità di tutelare i piccoli Comuni montani, di contrastare lo spopolamento dei territori di montagna e di valorizzare le 'Terre Alte'". Hanno però "evidenziato perplessità in merito ai criteri individuati per la definizione dei Comuni montani, ritenendo necessaria una valutazione più approfondita, non dipendente unicamente da parametri altimetrici o di popolazione".

L'Assemblea ha inoltre "ribadito la necessità di politiche organiche per i territori montani, che devono poter contare su servizi adeguati, a livello di trasporti, sanità, servizi scolastici, e, nell'evidenziare la necessità degli enti locali di un confronto sul tema, ha ritenuto opportuno richiedere un impegno ancora maggiore da parte del governo regionale, al fine di attuare politiche di tutela e sviluppo di tutto il territorio".



