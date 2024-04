Polizia, ancora in calo i reati in Valle d'Aosta

Cala ancora il numero dei reati in Valle d'Aosta. La flessione è stata del 13,4%. Diminuiscono anche gli arrestati (-19,5%) e i denunciati (-65,5%). I dati sono stati forniti nell'ambito delle celebrazioni per il 172/o anniversario della fondazione della Polizia di Stato, che si sono svolte all'area megalitica di Aosta.

In particolare si registra un aumento dei furti (+4%), delle estorsioni (+31%), delle truffe (+3%) e dei danneggiamenti (+6,6%). In calo invece le violenze sessuali (-25%), i reati legati alla droga (-22,5%) e i delitti informatici (-29,6%).

Complessivamente i reati registrati tra il primo aprile 2023 e il 31 marzo 2024 sono stati 3.383 (3.909 l'anno precedente).

Inoltre tra gli arrestati calano quelli per reati contro la persona (-50%) e quelli per i furti (-200%): in totale le persone denunciate sono state 270 e quelle tratte in arresto 87.



