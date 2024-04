Finanziere trovato morto in casa a Saint-Christophe

Un finanziere di 58 anni in servizio ad Aosta è stato trovato morto nella sua casa in frazione Les Condemines di Saint-Christophe. A dare l'allarme è stata una parente che non lo sentiva da tre giorni. L'uomo viveva da solo con il suo cane. Da una prima visita sul corpo non sono stati rilevati segni di violenza. Le indagini sono affidate alla polizia che sta svolgendo i rilievi nella casa. Al momento l'ipotesi più probabile è che l'uomo sia morto a causa di un malore.



