Guido Pasteur, 46 anni, di Fontainemore, è morto poco dopo le 19.30 schiacciato da un piccolo escavatore che stava guidando. L'uomo stava facendo dei lavori in un terreno di sua proprietà vicino a casa quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato schiacciandolo. Il medico 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La dinamica incidente al vaglio dei carabinieri. Sul posto anche i vigili del fuoco.

