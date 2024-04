Mutui agevolati VdA, Testolin "valuteremo modifiche legge"

"La Corte Costituzionale si è pronunciata in maniera contraria rispetto al comma 1 all'articolo 80 della legge regionale 3/2013 (Disposizioni in materia di politiche abitative) laddove veniva limitato l'accesso al finanziamento agevolato ai cittadini extra Ue. A seguito di tale pronuncia tale disposizione è, dunque, da ritenersi caducata e quindi inapplicabile. In sede di manutenzione dell'ordinamento si potrà valutare se procedere all'abrogazione espressa della disposizione". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, in apertura dei lavori del Consiglio Valle. "La Corte ha confermato la legittimità della norma regionale - ha aggiunto - nella parte in cui stabilisce, in alternativa al requisito della proprietà protratta da almeno 15 anni, quello della residenza da almeno 8 anni nel territorio regionale. E' stato, infatti, ritenuto come non travalichi il limite della manifesta irragionevolezza la scelta del legislatore regionale di valorizzare il radicamento territoriale nell'accesso a un beneficio finalizzato proprio al recupero di alcuni ambiti del territorio regionale, adottando la lungo residenza come requisito che è alternativo ad altro e che non determina una assoluta e definitiva esclusione dall'agevolazione".



