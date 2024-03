Alpinista precipita e muore nella valle del Gran San Bernardo

Un alpinista svizzero è morto a seguito di una caduta mentre scendeva dalla Becca Etresenda, nella Valle del Gran San Bernardo, in Valle D'Aosta. La vittima era assieme ad una compagna di cordata: verso le 15,30 i due procedevano lungo il canale ovest in corda doppia. All'improvviso l'uomo, a causa del probabile cedimento di un ancoraggio, è precipitato.

La donna ha dato l'allarme. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano che ha recuperato il corpo dell'alpinista in un luogo impervio. Le indagini sono affidate alla guardia di finanza di Cervinia.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA