Area democratica lancia la campagna di tesseramento 2024

L'associazione Area democratica-Gauche autonomiste lancia la campagna di tesseramento 2024. "Noi - ha detto Raimondo Donzel, coordinatore dell'associazione insieme a Carmela Fontana - abbiamo un'idea di politica che vuole la partecipazione attiva dei cittadini. Per raggiungere questo obiettivo non si può fare attività solo a ridosso di elezioni, improvvisando candidature. deve essere un'attività continuativa che permetta di formare delle persone, che poi un giorno magari anche si candideranno e svolgeranno un'attività".

In occasione del lancio della campagna di tesseramento, per tutta la giornata la sede di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 9, ad Aosta, sarà aperta. Nata nel 2018 all'interno del Partito democratico, dopo la scissione del gruppo Pcp in Consiglio Valle, Area democratica ha poi contribuito a formare la coalizione Valle d'Aosta aperta insieme a M5s, Adu e Sinistra italiana. "Una realtà che ha dato un segnale alle elezioni politiche, superando il 10%. Noi questo risultato lo vogliamo sviluppare. Non ci accontentiamo del 10%", ha aggiunto Donzel.

Durante la conferenza stampa, la consigliera regionale Erika Guichardaz ha posto l'accento sui temi che porta avanti in Consiglio Valle: dall'ampliamento dell'ospedale - "un progetto fallimentare" - al sociale, fino all'edilizia scolastica, alla questione Cva e al tema ambientale, con la battaglia per Cime bianche e "l'approfondimento" in corso sulla strada del colle Ranzola. Diego Foti, rappresentante di Area democratica nel Consiglio comunale di Aosta insieme a Luciano Boccazzi, si è detto "minoranza nella maggioranza", perché "ci teniamo a essere coerenti con quanto scritto nel programma e con gli impegni presi".



