Export, crollo del 21% per la Valle d'Aosta nel 2023

Nel 2023 le esportazioni per la Valle d'Aosta sono calate del 21,1% rispetto all'anno precedente. Il valore dell'export per la regione alpina - emerge dagli ultimi dati Istat - è stato infatti di 755 milioni, contro i 957 del 2022. In termini percentuali, è il calo più significativo registrato tra le regioni italiane dopo quello della Sardegna (-24,2%). Guardando all'andamento delle esportazioni per la regione alpina negli anni precedenti, si rilevano 701 milioni nel 2019, 560 nel 2020, 718 nel 2021.

A livello nazionale, dal 2022 al 2023 il valore dell'export è rimasto sostanzialmente invariato mentre nel Nord-ovest è salito del 2,7%.

Per la Valle d'Aosta il calo delle esportazioni verso l'Unione europea a 27 è stato del 22,9%, nei confronti di tutti gli altri paesi del 19,1%.



