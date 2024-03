Neve in arrivo, allerta gialla per valanghe in Valle d'Aosta

Il Centro funzionale della Regione Valle d'Aosta ha diramato un bollettino di allerta valanghiva 'gialla' valido domani, sabato, nel Sud-est del territorio regionale. La criticità riguarda le aree interessate già nei giorni scorsi da abbondanti nevicate e dalla chiusura temporanea di strade per la caduta di valanghe, come la regionale per Gressoney, o per il pericolo di distacchi, come quella per Cogne.

Nelle tre valli del Gran Paradiso, nella valle di Champorcher e nelle due valli del Monte Rosa saranno possibili - si legge nel bollettino - "medie e grandi valanghe prevalentemente in zone non antropizzate o fenomeni noti per elevata frequenza".

Dal punto di vista meteorologico sono attese "da oggi deboli nevicate, localmente moderate, in rinforzo dal pomeriggio/sera specie" a Sud-est e "limite neve da 1.300 metri circa in calo a 700/800 metri circa, localmente inferiore nella notte a Sud-est.

Cinque-dieci centimetri oltre 1.000-1.100 metri" nelle valli del Monte Rosa e in quella di Champorcher, "meno altrove. Domani fenomeni in ripresa specie dal pomeriggio in rinforzo dalla sera, anche forti nella notte a cavallo con domenica, limite neve da 900/1.200 a 500/1.000 metri, localmente inferiore".





