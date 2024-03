La Protezione civile regionale ha ultimato gli interventi per la sagomatura dell'accumulo di valanga depositato sulla galleria di Bounitzon, a Gaby. I lavori - è riportato in una nota - hanno permesso di realizzare una via preferenziale di scorrimento, utile in caso di eventuali nuovi episodi valanghivi, favorendo il mantenimento dell'apertura della strada regionale numero 44 della Valle del Lys in massima sicurezza.



