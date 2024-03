Gimbe, in Valle d'Aosta mancano 10 medici di famiglia

In Valle d'Aosta mancano 10 medici di famiglia, il cui numero si è ridotto del 13,9% tra il 2019 e il 2022. Lo rivela uno studio della Fondazione Gimbe sulle dinamiche e criticità insite nelle norme che regolano l'inserimento dei Medici di medicina generale nel Servizio sanitario nazionale e sull'entità della carenza attuale e futura nelle regioni italiane.

In Valle d'Aosta il massimale di 1.500 assistiti per medico è superato dal 59,2% dei medici (la media nazionale è del 47,7%) e il numero medio di assistiti al primo gennaio 2023 è pari a 1.419 (media nazionale 1.353). Inoltre sono 21 i medici che hanno compiuto o compiranno 70 anni tra il 2023 e il 2026, raggiungendo così l'età massima per la pensione. "Considerando l'età di pensionamento ordinaria di 70 anni e il numero borse di studio per gli anni 2020/2023 - si legge nel report - nel 2026 il numero dei medici di medicina generale aumenterà di 18 unità rispetto al 2022".



