Ex Feletti, Dolcella "da marzo riparte la produzione"

"Riprenderà nel mese di marzo la produzione nello stabilimento ex Feletti di Pont-Saint-Martin.

Giunge così a conclusione l'iter amministrativo e societario iniziato a luglio 2019 con l'acquisto dell'area di 27mila metri quadri, di cui 16mila coperti, effettuato da Ortu Holding per 2,6 milioni di euro, e che riguardava solo i muri e i cespiti".

Lo annuncia in una nota la società Dolcella attraverso Confindustria Valle d'Aosta.

"Tramite Dolcella srl, società con sede a Pont-Saint-Martin - si legge - nel 2022 è stata ordinata una nuova linea di produzione per 2,5 milioni di euro e da luglio sono iniziate le assunzioni del personale. Al momento sono 11 le persone già al lavoro, di cui una part time, in affiancamento ai tecnici che stanno riallestendo l'impianto, dopo che dalla seconda metà del 2023 sono iniziate le consegne dei materiali e dei macchinari industriali necessari alla ripartenza della produzione tra qualche settimana".

Nell'impianto "verranno realizzati cioccolatini ripieni realizzati in collaborazione con il pasticciere Mauro Morandin di Saint Vincent, che saranno poi distribuiti a livello commerciale da una società con sede a Milano verso tutti i mercati decisi da Ortu Holding, che ha sede in Olanda e siti produttivi in tutto il mondo".

Nella prima fase "la produzione avverrà su un solo turno, con l'obiettivo di salire a due turni dopo l'estate, arrivando in pochi mesi ad occupare complessivamente oltre 30 addetti a Pont-Saint-Martin. Le selezioni per completare il personale sono in corso da parte di Dolcella in questi giorni, e proseguiranno nei prossimi mesi per arrivare a completare l'organico entro l'estate. Nelle prossime settimane sarà poi comunicata la data di un evento pubblico, per presentare il nuovo impianto e il personale coinvolto nel progetto di rilancio".



