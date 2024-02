Aosta, il Consiglio comunale condanna l'arresto e la morte di Navalny

Il Consiglio comunale di Aosta ha approvato all'unanimità la mozione 'Censura sull'arresto e la conseguente morte di Navalny', presentata da tutti i gruppi consiliari.

L'assemblea "condanna con fermezza l'arresto, la detenzione, con la conseguente morte, di Alexei Navalny, sollecita le autorità russe a fare piena e totale luce sull'accaduto garantendo la massima trasparenza agli occhi del mondo" e "invita l'Unione Europea e la comunità internazionale a adottare misure concrete per fare pressione sulla Russia affinché rispetti i diritti umani e le libertà fondamentali di ogni donna e uomo, in particolar modo detenute a causa delle loro personali opinioni e idee". Inoltre il Consiglio comunale "si impegna a promuovere la conoscenza e il rispetto dei diritti umani sostenendo le organizzazioni che già oggi si battono per la democrazia e la libertà in Russia" e "a mantenere viva l'attenzione nel nome di Alexei Navalny e di tutti i prigionieri politici in Russia".



