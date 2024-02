Testolin, "fatti passi avanti sulla semplificazione"

"Bisogna dare atto al ministro Zangrillo che sono stati avviati dei processi di semplificazione. Alcune volte bisogna ascoltare il territorio perché questi processi mancano poi di alcuni particolari per la messa a terra e per una percezione, quelli che sono i veri benefici". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, al termine di un incontro ad Aosta con il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.

"Oggi è un'occasione per confrontarsi su questi piccoli passi avanti che sono stati fatti - ha aggiunto - e per migliorare quelle che sono le necessità del territorio in simbiosi con l'attività del governo. E' una sinergia dalla quale non si può prescindere ed alla quale bisogna credere fermamente anche avendo l'attenzione dovuta alla Regioni a Statuto speciale con le loro caratteristiche e con le attenzioni che sono dovute nonostante il piccolo numero di rappresentanza a livello nazionale".



