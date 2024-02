Zone franche montane e produttive, c'è la bozza della norma di attuazione

Una bozza di schema di norma di attuazione in materia di fiscalità di vantaggio per istituire in Valle d'Aosta "aree denominate 'zone franche montane (Zfm)' e 'zone produttive speciali (Zps)', che prevedono agevolazioni fiscali e contributive a beneficio di imprese e cittadini". E' quanto prevede la relazione illustrata dal presidente della Regione, Renzo Testolin, nel corso di un'audizione della prima Commissione 'Istituzioni e autonomia' relativa alla mozione del Consiglio Valle per predisporre uno schema di norma di attuazione dello Statuto speciale, volta a istituire zone franche urbane e di montagna sul territorio regionale.

La finalità è di contrastare, attraverso misure compensative temporanee, l'impoverimento del tessuto economico e sociale delle aree di montagna e di sostenere lo sviluppo delle attività produttive e dell'occupazione.

"Abbiamo voluto condividere con la prima Commissione i risultati di questo importante lavoro di studio e di elaborazione predisposto dalle strutture regionali - ha spiegato il presidente della Regione, Renzo Testolin - che individua la norma di attuazione come un valido strumento per intervenire in materia di fiscalità di vantaggio. Il confronto di oggi è stato un primo e proficuo passo per definire le tappe di un percorso legislativo che possa coinvolgere trasversalmente tutto il Consiglio regionale affinché si possa attuare una larga condivisione su uno dei temi cruciali per lo sviluppo socio-economico della Valle d'Aosta".



