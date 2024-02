Corte dei conti, "tutte le partecipate regionali sono in utile"

"Nell'ambito della più ampia analisi delle relazioni finanziarie tra la Regione e le sue partecipazioni dirette ed indirette si è appurato che, nel corso del 2022, tutte le società considerate hanno registrato un utile di esercizio". Lo riporta la sezione di controllo della Corte dei conti per la Valle d'Aosta nella relazione al Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2022.

"In questo contesto - si legge - merita evidenziare in particolare che il Casinò de la Vallée spa ha conseguito un utile di 8.374.830,91 euro, registrando un incremento dell'80,64 per cento rispetto al 2021; la Rav spa, in perdita costante dall'esercizio 2015 (ad eccezione dell'annualità 2017), ha ottenuto un utile pari a 5.850.226 euro; e la Cva spa chiude il 2022 con un utile, pari a 59.776.772 euro, sostanzialmente in linea con i risultati ante 2021. Di rilievo è segnalare che anche le società che gestiscono gli impianti di risalita hanno registrato un forte incremento, spicca, tra tutte, la Cervino spa con un utile di euro 22,5 milioni" e che, nel 2021, con le restrizioni legate alla pandemia da Covid, aveva fatto registrare una perdita di 10,34 milioni.

Vengono riportati anche gli utili delle altre società di impianti a fune: Courmayeur Mont Blanc funivie (1,39 milioni), Funivie Monte Bianco (2,23 milioni), Funivie Piccolo San Bernardo (5,32 milioni), Monterosa (2,12 milioni), Pila (1,1 milioni). Tra le altre partecipate, figurano anche Sav (15,42 milioni di euro di utile), Sitrasb (2 milioni), Finaosta (3,86 milioni), Aosta Factor (1,57 milioni).

Più in generale "le entrate hanno registrato un forte incremento passando da 1.372.535.266,88 euro del 2021 a 1.606.616.015,88 euro del 2022, con un aumento di euro 234.080.749,00, pari al 17,05 per cento. L'incremento è dovuto, principalmente, all'aumento delle Entrate correnti di natura tributaria, contributive e perequativa, che hanno registrato un aumento del 17,52 per cento, pari a 192.861.171,44 euro, passando da 1.100.955.339,38 euro del 2021 a 1.293.816.510,82 euro del 2022".



