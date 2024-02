Boom sciatori in Valle d'Aosta con Pila da record

La Valle d'Aosta si avvia verso una nuova stagione invernale da record per quanto riguarda le presenze di sciatori: finora è stato registrato un +3% di primi ingressi e un più 11% di fatturato per le società di impianti a fune. "La stagione dello sci sta complessivamente procedendo in maniera molto soddisfacente e questo, viste le difficoltà legate alla viabilità e le difficili condizioni climatiche per alcune località, è un dato molto positivo" commenta l'assessore regionale Luigi Bertschy.

La performance migliore è stata registrata nella stazione di Pila, nell'omonima conca sopra Aosta, con circa il 10% in più di primi ingressi e un +20% di fatturato. "Questo dato, in relazione agli investimenti in corso, è sicuramente di buon auspicio per il futuro della località" aggiunge Bertschy.

Inoltre tra le performance rilevanti di questa prima parte della stagione, per le piccole stazioni vanno evidenziati i dati di Crevalcol (+40% di primi ingressi e più 65% di fatturato), Antagnod (+25% di presenze e +18 % di fatturato), e di Torgnon (+ 8% primi ingressi e +12% fatturato).



