Freerider bloccati in un canalone, uno è ferito dopo una caduta

Sono stati recuperati i cinque freerider rimasti bloccati in un canale in val Veny, sopra Courmayeur. Si trovavano nei pressi di un salto di roccia. Uno di loro era precipitato per un centinaio di metri: è stato portato in toboga fino all'hangar di Courmayeur dove ad aspettarlo c'era l'ambulanza e l'elicottero per il trasferimento ad Aosta (è stato trasportato all'ospedale regionale Parini). Recuperati anche i quattro compagni, tutti illesi. I cinque sono di nazionalità svedese. L'operazione è stata condotta dal Soccorso alpino valdostano e dai militari del soccorso della Guardia di Finanza di Entrèves. L'incidente è avvenuto nella zona della Visaille. A causa del maltempo l'elicottero non si è potuto alzare in volo, per cui sono partite due squadre a piedi, composte da cinque guide del soccorso alpino e due militari.



