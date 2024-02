Neve in quota, allerta valanghe in Valle d'Aosta

Il Centro funzionale regionale della Valle d'Aosta ha emesso un bollettino di allerta 'gialla' (ordinaria criticità) per valanghe, valido per la giornata di sabato lungo la dorsale di confine con Francia e Svizzera, nelle valli del Monte Rosa e di Champorcher.

In queste aree, si legge nel bollettino, "gli eventi valanghivi di magnitudo maggiore (medie e grandi valanghe) saranno prevalentemente localizzati in zone non antropizzate, oppure potranno essere fenomeni già noti alla comunità, con un'elevata frequenza di accadimento. Non si escludono fenomeni di piccole dimensioni che possano comunque interferire con le infrastrutture".

Dal punto di vista meteorologico, "una perturbazione interesserà la nostra regione fino a domani: oggi le precipitazioni, nevose sui 1.400 metri riguarderanno soprattutto il settore Nord-ovest, mentre domani interesseranno maggiormente il settore Sud-est, con un limite neve in calo a circa 1.200-1.400 metri, localmente inferiore". L'ufficio meteo regionale prevede una "graduale attenuazione" delle precipitazioni nella seconda parte della giornata di sabato e per domenica una cielo poco nuvoloso.



