Usl, centri traumatologici filtrano 93% di accessi al Parini

"Oltre a fornire un servizio di prossimità alle principali stazioni sciistiche, i centri traumatologici assumono la funzione di filtro negli accessi al Pronto soccorso dell'ospedale Parini, nei periodi di forte affluenza tipici delle stagioni invernale e turistica". Lo si legge nella relazione di Usl e assessorato alla Sanità sulla gestione dell'emergenza-urgenza presentata oggi in quinta commissione 'Servizi sociali'.

"Tale funzione - prosegue - è dimostrata dai dati disponibili per il periodo di maggior criticità, quello delle festività natalizie, che dimostra come solo il 6,5% dei passaggi ai centri abbiano dato seguito a successivi accessi al pronto soccorso (con valori con piccole variazioni fra le sedi fra il 5 e l'8%).

Infatti, nel periodo tra dicembre e gennaio (aggiornamento al 25 gennaio 2024), i passaggi nei centri traumatologici sono stati 1.227 e i conseguenti accessi in Pronto soccorso sono stati solamente 80".



