Autostrada in tilt, Testolin "si è fatto un passo avanti"

"Dal confronto che si è sviluppato sono scaturite alcune soluzioni tecniche riguardanti la viabilità sul viadotto Chiusella con lo spostamento del filtraggio dei mezzi pesanti dallo svincolo di Pavone all'uscita di Albiano, agevolando così oltre all'ingresso in svincolo su due corsie anche la viabilità sulla A5 verso Torino che avrebbe a disposizione un'ulteriore corsia di marcia. Benché non totalmente risolutive, le misure individuate dovrebbero ridurre le problematiche anche per la viabilità non autostradale e costituiscono comunque un passo in avanti nel rendere più fluido il traffico in uscita dalla Valle d'Aosta durante i fine settimana e in concomitanza con i prossimi festeggiamenti del Carnevale". Così il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, dopo aver partecipato in videoconferenza nel pomeriggio al Comitato operativo viabilità della prefettura di Torino insieme al capo del Dipartimento regionale protezione civile e vigili del fuoco, Valerio Segor.

"Ringraziamo la prefettura di Torino - dice Testolin - per averci ospitato al Cov, congiuntamente con i rappresentanti della Regione Piemonte, e ringrazio anche tutti i soggetti tecnici coinvolti per la disponibilità dimostrata riguardo alle nostre istanze. Abbiamo preso atto con piacere delle dichiarazioni dei dirigenti del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che, anche a seguito delle nostre rimostranze e delle preoccupazioni espresse dagli operatori economici valdostani, hanno oggi manifestato attenzione nei confronti delle esigenze emerse dai territori".



A5 Torino-Aosta, riaprono il ponte sul Chiusella e l'interscambio di Pavone

Dopo i sopralluoghi effettuati da Ativa e dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, è stato dato il via libera all'apertura, in regime di cantiere, delle due carreggiate del ponte sul Chiusella e di tutte le rampe di interscambio di Pavone Canavese.

La misura, che verrà applicata entro il prossimo fine settimana, servirà a garantire un miglioramento della circolazione in entrambe le direzioni. Verrà inoltre spostato il filtraggio dei mezzi pesanti oltre le 3.5 tonnellate sulla bretella Ivrea-Santhià dall'interscambio di Pavone allo svincolo di Albiano.

Il concessionario Ativa ha garantito il rafforzamento del personale degli ausiliari alla viabilità e gli agenti della polizia stradale saranno presenti con più pattuglie per il controllo ed il rispetto dei divieti imposti. Negli ultimi fine settimana, i cantieri e il forte traffico da e per la Valle d'Aosta, avevano congestionato il traffico con code fino a 16 chilometri tra Quincinetto e Ivrea.

