Autostrada in tilt, Rixi "confidiamo nel ritorno alla normalità"

"Confidiamo nel rapido ritorno alla normalità su un territorio che nei prossimi giorni accoglierà migliaia di persone per il Carnevale di Ivrea". Così in una nota il deputato e viceministro alle Infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi dopo "la riunione in prefettura a Torino richiesta dal Mit" che "ha portato alle conclusioni già richieste nella giornata di ieri" riguardo alle criticità sul tratto autostradale Torino-Aosta, congestionato negli ultimi fine settimana.

"Il concessionario - dice Rixi - ha confermato che entro il prossimo fine settimana provvederà all'apertura, in regime di cantiere, dell'intera sezione delle due carreggiate del ponte sul Chiusella sulla A5 e di tutte le rampe di interscambio di Pavone Canavese. Una decisione indispensabile per ottimizzare la circolazione in entrambe le direzioni. Auspichiamo altresì una sagomatura meno impattante per il traffico sull'interscambio di Pavone che sarà riposizionato all'altezza del casello di Albiano per evitare il transito ai mezzi pesanti oltre le 3,5 tonnellate sulla bretella Ivrea-Santhià".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA